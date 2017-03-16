Андрей Миронов: Ну какой СКА - роковой соперник для «Динамо»? Не боги же против нас играют
Защитник «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением
о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из
Кубка Гагарина.
- Первые два периода у вас совсем не удались. Почему?
- Да чего говорить об игре. Проиграли, СКА прошел дальше. Нам не хватило голов. Плохо реализовывали моменты.
- Можно сказать, что СКА для вас стал роковым соперником в последние годы?
- Да ну какой роковой, не боги же против нас играют. Идеальных людей и идеальных хоккеистов нет. Надо выходить и играть с ними.
- После третьего и четвертого матча ваши игроки говорили, что возьмут серию. Не спугнули удачу?
- А что они должны были сказать? Что мы прос***? Извините за эмоции. Мы выходили и настраивались на каждый матч, забывали о предыдущем.
- Как в целом оцените сезон?
- Не хочется сейчас оценивать по горячим следам что-то. Сами понимаете, эмоции. У меня лично был неудачный сезон: были травмы.
- Отсутствие Сергея Орешкина ощущалось?
- На этот вопрос я не буду отвечать, - передает слова Миронова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция