Андрей Миронов: Ну какой СКА - роковой соперник для «Динамо»? Не боги же против нас играют

Защитник «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2) и вылете из Кубка Гагарина.

- Первые два периода у вас совсем не удались. Почему?

- Да чего говорить об игре. Проиграли, СКА прошел дальше. Нам не хватило голов. Плохо реализовывали моменты.

- Можно сказать, что СКА для вас стал роковым соперником в последние годы?

- Да ну какой роковой, не боги же против нас играют. Идеальных людей и идеальных хоккеистов нет. Надо выходить и играть с ними.

- После третьего и четвертого матча ваши игроки говорили, что возьмут серию. Не спугнули удачу?

- А что они должны были сказать? Что мы прос***? Извините за эмоции. Мы выходили и настраивались на каждый матч, забывали о предыдущем.

- Как в целом оцените сезон?

- Не хочется сейчас оценивать по горячим следам что-то. Сами понимаете, эмоции. У меня лично был неудачный сезон: были травмы.

- Отсутствие Сергея Орешкина ощущалось?

- На этот вопрос я не буду отвечать, - передает слова Миронова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».