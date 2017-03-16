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Крис Смоллинг: Каждый защитник в мире знает, как тяжело играть против Мхитаряна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтел» Крис Смоллинг высоко оценил способности своего партнера по клубу Генриха Мхитаряна, который перешел в английский клуб минувшим летом из дортмундской «Боруссии».

«Мы рады, что Генрих вернулся в строй. Это здорово. Он пропустил несколько матчей, но сумел выйти на прежний уровень. Сейчас он готов, как никогда. 

Вообще, в нашем составе достаточно великолепных игроков, и это прекрасно. Например, Мхитарян, который постоянно угрожает воротам соперника. С ним очень тяжело справиться. Он непредсказуем, и каждый защитник в мире знает, как тяжело играть против этого футболиста. Одно дело – иметь его в составе, а вот другое – противостоять ему. Мне очень повезло, что я не играю против этого парня.

Он всегда думает на шаг вперед, и обладает отличной техникой. Это большой плюс для нашей команды», – приводит слова Смоллинга Goal.

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