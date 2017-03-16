Илья Ковальчук: У меня далеко не волшебная клюшка. Последние матчей семь. Много бросал, но не забивал
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением
о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и
выходе в полуфинал Кубка Гагарина.
- Благодарны «Динамо» за хорошую серию. Как Зарипов говорит, это антихоккей. Но наверно так и надо было играть. Самой сложной была третья игра, там наш капитан перевернул игру своим силовым приемом.
- У вас волшебные руки, волшебная клюшка. Как вам удался гол?
- У меня далеко не волшебная клюшка. Последние матчей семь. Много бросал, но не забивал.
- Поведение Скопинцева после матча - эмоции? (Андрей Скопинцев устроил перепалку во время рукопожатий на льду после матча - Прим.ред.)
- Да, думаю, он посмотрит на это после игры и поймет, что было некрасиво. Лучше, чтобы такое оставалось в кулуарах, а не при 14 тысячах зрителей.
- А как оцените поведение московских болельщиков на матчах в Москве?
- Они за свою команду переживали сильно. А то, что бросали что-то на лед, их не красит, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция