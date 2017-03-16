Илья Ковальчук: У меня далеко не волшебная клюшка. Последние матчей семь. Много бросал, но не забивал

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.

- Благодарны «Динамо» за хорошую серию. Как Зарипов говорит, это антихоккей. Но наверно так и надо было играть. Самой сложной была третья игра, там наш капитан перевернул игру своим силовым приемом.

- У вас волшебные руки, волшебная клюшка. Как вам удался гол?

- У меня далеко не волшебная клюшка. Последние матчей семь. Много бросал, но не забивал.

- Поведение Скопинцева после матча - эмоции? (Андрей Скопинцев устроил перепалку во время рукопожатий на льду после матча - Прим.ред.)

- Да, думаю, он посмотрит на это после игры и поймет, что было некрасиво. Лучше, чтобы такое оставалось в кулуарах, а не при 14 тысячах зрителей.

- А как оцените поведение московских болельщиков на матчах в Москве?

- Они за свою команду переживали сильно. А то, что бросали что-то на лед, их не красит, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».