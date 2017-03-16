Динар Хафизуллин: СКА не хотел возвращаться в Москву

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.

- Несмотря на 4:1, каждая игра была тяжелая. После первой перестроились, но «Динамо» очень хорошо играло. Где-то нам повезло. Переломным моментом стала последняя игра, когда мы повели 3-1. Здесь нам нужно было поувереннее сыграть. В целом получилось, только третий период немного смазали.

- В чем СКА прибавил по сравнению с первой серией?

- Мы старались играть в свою игру. Просто «Динамо» бежит неплохо, не удавалось свою игру показывать. Тяжело против них играть.

- За кого будете болеть в серии ЦСКА - «Локомотив»?

- С обеими командами в финале будет тяжело. С ЦСКА мы каждый год играем в финале...

- Почему, как и в серии с «Витязем», самой сложной была первая игра?

- Наверное, из-за длинных выходных. После первой игры поговорили, перестроились, поняли, как играть.

- Пауза будет поменьше. Как будете готовиться?

- Нужно всю игру подтягивать. Следующий соперник - еще серьезнее. Нужно подтягивать среднюю зону, нападение, защиту.

- Выбывание Дацюка сказалось?

- Конечно, не хватает. Ждем его все обратно в состав.

- Московское «Динамо» почти миллион штрафа получило за домашние игры. Было важно вернуться и сыграть в Петербурге?

- Не знаю. Что для них миллион? Небольшие деньги. В Москву не хотелось возвращаться. Хотелось выиграть, а то потом опять два дня - ни туда, ни сюда, - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».