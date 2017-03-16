Динар Хафизуллин: СКА не хотел возвращаться в Москву
Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением
о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и
выходе в полуфинал Кубка Гагарина.
- Несмотря на 4:1, каждая игра была тяжелая. После первой перестроились, но «Динамо» очень хорошо играло. Где-то нам повезло. Переломным моментом стала последняя игра, когда мы повели 3-1. Здесь нам нужно было поувереннее сыграть. В целом получилось, только третий период немного смазали.
- В чем СКА прибавил по сравнению с первой серией?
- Мы старались играть в свою игру. Просто «Динамо» бежит неплохо, не удавалось свою игру показывать. Тяжело против них играть.
- За кого будете болеть в серии ЦСКА - «Локомотив»?
- С обеими командами в финале будет тяжело. С ЦСКА мы каждый год играем в финале...
- Почему, как и в серии с «Витязем», самой сложной была первая игра?
- Наверное, из-за длинных выходных. После первой игры поговорили, перестроились, поняли, как играть.
- Пауза будет поменьше. Как будете готовиться?
- Нужно всю игру подтягивать. Следующий соперник - еще серьезнее. Нужно подтягивать среднюю зону, нападение, защиту.
- Выбывание Дацюка сказалось?
- Конечно, не хватает. Ждем его все обратно в состав.
- Московское «Динамо» почти миллион штрафа получило за домашние игры. Было важно вернуться и сыграть в Петербурге?
- Не знаю. Что для них миллион? Небольшие деньги. В Москву не хотелось возвращаться. Хотелось выиграть, а то потом опять два дня - ни туда, ни сюда, - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.
После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция