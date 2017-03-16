«Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня на «Олд Траффорд» и стартует в 23.05 мск.
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Препелицэ, Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Киреев, Девич, Бухаров.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Рохо, Погба, Мата, Ибрагимович, Смоллинг, Блинд, Эррера, Мхитарян, Валенсия.
Запасные: Де Хеа, Джонс, Лингард, Кэррик, Янг, Рэшфорд, Феллайни.
Отметим, что первая игра между командами завершилась со счетом 1:1.
Советский спорт проведет текстовую трансляцию матча.
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