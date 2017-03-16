Гараничев первым из россиян выйдет на трассу в спринте в Хольменколлене

Стал известен стартовый лист спортсменов на спринт, который состоится 17 марта в рамках заключительного девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене.

Отметим, что из российских спортсменов первым начнет гонку Евгений Гараничев, который получил четвертый номер. Максим Цветков отправится 23-м, Антон Бабиков – 35-м, Матвей Елисеев стартует под 49-м номером, а Антон Шипулин – под 106-м.

Кубок мира

Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия

Мужчины.

Спринт на 10 км.



Стартовый лист (Россияне):

4. Евгений Гараничев.

23. Максим Цветков.

35. Антон Бабиков.

49. Матвей Елисеев.

54. Игорь Малиновский.

95. Александр Логинов.

106. Антон Шипулин.

108. Алексей Волков.