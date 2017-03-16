Гараничев первым из россиян выйдет на трассу в спринте в Хольменколлене
Стал известен стартовый лист спортсменов на спринт, который состоится 17 марта в рамках заключительного девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене.
Отметим, что из российских спортсменов первым начнет гонку Евгений Гараничев, который получил четвертый номер. Максим Цветков отправится 23-м, Антон Бабиков – 35-м, Матвей Елисеев стартует под 49-м номером, а Антон Шипулин – под 106-м.
Кубок мира
Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины.
Спринт на 10 км.
Стартовый лист (Россияне):
4. Евгений Гараничев.
23. Максим Цветков.
35. Антон Бабиков.
49. Матвей Елисеев.
54. Игорь Малиновский.
95. Александр Логинов.
106. Антон Шипулин.
108. Алексей Волков.
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