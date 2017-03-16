«Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и вышел вперед в серии
Ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над московским ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ.
Встреча, прошедшая на домашнем льду армейцев, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей точными бросками отметились нападающий Егор Аверин и защитник Владислав Гавриков. Единственную шайбу для столичного клуба забросил Валерий Ничушкин.
Таким образом, «Локомотив» вышел вперед в серии (3:2), а следующая игра между командами состоится 18 марта на домашней арене ярославского клуба.
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Пятая игра
Счет в серии – 2:3
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