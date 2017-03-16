Сливко, Васнецова и Мошкова выступят в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене
Стал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Напомним, соревнования состоятся с 17 по 19 марта.
Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова.
Добавим, что у женщин будут следующие стартовые номера:
15. Татьяна Акимова
28. Дарья Виролайнен
33. Ирина Старых
45. Ирина Услугина
60. Виктория Сливко
65. Валерия Васнецова
100. Екатерина Мошкова
С мужским составом сборной России вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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