Сливко, Васнецова и Мошкова выступят в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Напомним, соревнования состоятся с 17 по 19 марта.

Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова.

Добавим, что у женщин будут следующие стартовые номера:

15. Татьяна Акимова

28. Дарья Виролайнен

33. Ирина Старых

45. Ирина Услугина

60. Виктория Сливко

65. Валерия Васнецова

100. Екатерина Мошкова

С мужским составом сборной России вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.