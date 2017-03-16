Константин Генич: «Сельта», конечно, посильнее «Краснодара». С мячом они работают получше
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об ответном матче между «Краснодаром» и «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Ну, если честно, то «Сельта», конечно, посильнее. С мячом они получше работают», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Ну, если честно, то Сельта, конечно, посильнее. С мячом они получше работают...— Genich Konstantin (@GenichK) 16 марта 2017 г.
Матч
Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы
Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон
Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)
Предупреждения:
Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53
Удаления:
Каборе, 87 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция