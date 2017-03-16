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Константин Генич: «Сельта», конечно, посильнее «Краснодара». С мячом они работают получше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об ответном матче между «Краснодаром» и «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ну, если честно, то «Сельта», конечно, посильнее. С мячом они получше работают», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Матч

Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)

Голы

Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон

Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)

Предупреждения:

Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53

Удаления:

Каборе, 87 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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