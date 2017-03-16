Алексей Кудашов: Матч разделился на две части – до разбитого стекла и после

После победы над ЦСКА в пятом матче серии (2:1) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал ход игры.

- Матч разделился на две части – до разбитого стекла, когда мы контролировали ход игры, и после – когда соперник перехватил инициативу. Хорошо, что в третьем периоде выстояли и победили.

- Почему в третьем периоде не выходил Козун?

- Парень устал и мы решили придержать его на лавке.