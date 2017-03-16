«Краснодар» уступил «Сельте» и покинул Лигу Европы
Футболисты «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступили на домашней арене испанской «Сельте».
Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу галисийского клуба.
В составе победителей отличились защитник Уго Мальо и нападающий Яго Аспас. Отметим, что в конце второго тайма с поля был удален хавбек «быков» Шарль Каборе.
Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Лига Европы
1/8 финала
Ответная встреча
Матч
Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы
Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон
Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)
Предупреждения:
Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53
Удаления:
Каборе, 87 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция