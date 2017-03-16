«Краснодар» уступил «Сельте» и покинул Лигу Европы

Футболисты «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступили на домашней арене испанской «Сельте».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу галисийского клуба.

В составе победителей отличились защитник Уго Мальо и нападающий Яго Аспас. Отметим, что в конце второго тайма с поля был удален хавбек «быков» Шарль Каборе.

Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

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1/8 финала

Ответная встреча