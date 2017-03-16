Александр Медведев: Это большой грех - говорить о судействе в плей-офф. Это только навлекает гнев хоккейных богов

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Динамо» (2:0) и выходе в полуфинал Кубка Гагарина.

- Из всех серий с «Динамо» какая была самая сложная?

- Из выигранных серий эта, казалось бы, 4-1, а могло быть и 4-0, но игры были очень тяжелые. Особенно сегодня «Динамо» показало свои сильные качества. Играли жестко, но не грубо, мало удалений, нацеленность на ворота. В начале было немного бросков, но в третьем периоде команда пошла ва-банк: были штанги. Это не мое мнение, а специалистов: «Динамо» не хватает игроков, которые могут решить, забить.



- Разговоры о судействе напрягали?

- Это большой грех - говорить о судействе в плей-офф. Это только навлекает гнев хоккейных богов, которые сидят и смотрят как судят. Если судят не так, они меняют чашу весов в другую сторону. Когда команда атакует, она больше подвержена нарушениям со стороны обороняющейся команды. Это аксиома. Призывать, чтобы были равные удаления , это значит не понимать хоккей.

Эпизод со Скопинцевым? Я не видел, мне потом рассказали (Андрей Скопинцев устроил перепалку во время рукопожатий на льду после матча - Прим.ред.). Я не знаю, что произошло. Но я считаю, что после окончания серии, нужно все эмоции забыть и отдать должное команде-победителю. Какие бы не были отношения, как бы ты не любил или ненавидел оппонента. Есть хоккейный кодекс, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА дома победил «Динамо» со счетом 2:0. За петербургский клуб отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук.

После этой игры счет в серии стал 4-1 в пользу команды Олега Знарка. Армейцы в полуфинале Кубка Гагарина встретятся с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».