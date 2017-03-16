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Дмитрий Квартальнов: Со вторым голом ярославцам судья помог

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» - 1:2.

- Мы только после разбитого стекла начали играть, - признался наставник армейцев Дмитрий Квартальнов. – Да и то еще, конечно, не так, как хотелось бы… А потом уже понятно… Там и судья помог в плане второго гола (арбитр попал под шайбу, когда армейцы пытались выбросить ее из зоны. – Прим. ред.). Все в одно завязывается. Но, как я уже говорил и после прошлой игры, у нас есть шанс. Никто у нас его не отнимает. Надо просто им воспользоваться. И мы к этому готовы, у нас хорошая команда. Просто настал момент проверить наших ребят в сложных условиях.

Напомним, что сейчас счет в серии 3 – 2 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет в субботу в Ярославле.

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