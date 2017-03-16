Григорий Панин: Надо закопать шайбу где-то под воротами

Защитник ЦСКА Григорий Панин прокомментировал поражение от «Локомотива» - 1:2.

- Мы уверенности в себе не потеряли, - заявил после игры Григорий Панин, который и устроил вынужденную паузу в матче. – Не хочу говорить о фарте… Просто не можем забить свой гол, закопать шайбу где-то под воротами.

- Сказывается, что Сорокина нет в составе? Может, это из-за него вы начали уступать?

- Мы не оглядываемся – кто у нас сегодня вратарь. Все стараются и работают. Просто партнеров всегда страховать надо. И голкиперов, и нападающих, и защитников.

Напомним, что сейчас счет в серии 3 – 2 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет в субботу в Ярославле.