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Жозе Моуринью: «Юнайтед» не нужны звездные игроки, чтобы вернуться в Лигу чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к бывшим игрокам «красных дьяволов», а также выразил мнение, что его команде по силам вернуться в Лигу чемпионов и без серьезных приобретений.

«Никогда бы не продал Ди Марию, Чичарито и Дэнни Уэлбека. Никогда. Что касается самого клуба, то все прекрасно знают, что «Юнайтед» не нужны звездные игроки для возвращения в Лигу чемпионов. 

Прошлым летом мы пригласили Погба, Ибрагимовича и Мхитаряна. Эти парни согласились на трансфер, поскольку они прекрасно знают, что «МЮ» все равно вернется в Лигу чемпионов», – сказал португальский специалист, слова которого приводит Goal.

Отметим, что ранее Моуринью заявил о том, что клуб копит денежные средства на покупку игроков грядущим летом. По сообщениям прессы, «МЮ» планирует приобрести форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, который оценивается в 80 млн евро.

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