Рублев, обыграв Беккера, вышел в полуфинал крупного челленджера в Ирвинге

Российский теннисист Андрей Рублев в рамках второго круга турнира серии «челленджер» в Ирвинге оказался сильнее Бенджамина Беккера из Германии.

Встреча между спортсменами, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

За все время игры 19-летний представитель РФ исполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, отыграл все 4 брейк-пойнта и выиграл 3 гейма на подаче оппонента.

Таким образом, Рублев вышел в полуфинал турнира, где ему предстоит провести встречу с Жереми Шарди из Франции.