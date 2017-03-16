Андрей Светлаков: Проспали мы начало матча, а в концовке не повезло

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение от «Локомотива» - 1:2.

- Проспали мы начало, - признает Андрей Светлаков. – Пропустили два ненужных гола. Потом одну кое-как заковыряли. А в концовке не повезло. Несколько моментов очень хороших было.

- А почему проспали-то? Ведь ЦСКА и в четвертом матче серии выглядел не ахти.

- Выходили все с одной мыслью – побеждать. Но поначалу не получалось. Ошибки, удаления… А потом мы перестроились. Но не надо думать, что «Локомотив» нас психологически уже задавил. Этого нет.

Напомним, что сейчас счет в серии 3 – 2 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет в субботу в Ярославле.