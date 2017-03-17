Владислав Гавриков: Заставил ЦСКА нас понервничать, но мы в этом сами виноваты

Защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков прокомментировал победу над ЦСКА – 2:1 в пятом матче четвертьфинала.

– Одержали важную победу. Хотя ЦСКА в концовке пытался сравнять счет, создал несколько опасных моментов, - говорит о матче Гавриков. - Но мы сами виноваты в том, что не смогли ранее реализовать двойное большинство. Так что, можно сказать, сами себя заставили понервничать.

– Во втором периоде вы некоторое время лежали на льду после силового приема Кирилла Петрова. Как сейчас себя чувствуете?

– Все хорошо, без последствий. А в том эпизоде просто не совсем удачно упал.

Напомним, что сейчас «Локомотив» ведет в серии 3 – 2. Шестой матч пройдет в субботу в Ярославле.