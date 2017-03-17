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Владислав Гавриков: Заставил ЦСКА нас понервничать, но мы в этом сами виноваты

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков прокомментировал победу над ЦСКА – 2:1 в пятом матче четвертьфинала.

– Одержали важную победу. Хотя ЦСКА в концовке пытался сравнять счет, создал несколько опасных моментов, - говорит о матче Гавриков. - Но мы сами виноваты в том, что не смогли ранее реализовать двойное большинство. Так что, можно сказать, сами себя заставили понервничать.

Во втором периоде вы некоторое время лежали на льду после силового приема Кирилла Петрова. Как сейчас себя чувствуете?

– Все хорошо, без последствий. А в том эпизоде просто не совсем удачно упал.

Напомним, что сейчас «Локомотив» ведет в серии 3 – 2. Шестой матч пройдет в субботу в Ярославле.


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