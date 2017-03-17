Тренер «Сельты» Бериццо: Мы играли против «Краснодара» и его болельщиков

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо после победы над «Краснодаром» (4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сказал, что его команда с трудом справилась с давлением трибун.

- Большое спасибо «Краснодару» за эту игру, за атмосферу на ней, за то, как нас приняли. Хочется отметить болельщиков. Это было круто.

- Что скажете о матче? Многие не верили, что «Сельта» пройдет «Краснодар» по итогам двух игр.

- Я никогда не сомневаюсь в своих игроках. Мы провели отличный матч. Он был важен для нас. Мы показали всем, что умеем играть хорошо в гостях. Мы забили важный первый гол. После этого «Краснодар» перехватил инициативу, имел опасные моменты, мог забить. Но мы нашли в себе ресурсы, забили второй гол. Команда выложилась на 100 процентов, парни играли жестко и смело. Я доволен ими. Мы играли сегодня не только против «Краснодара», но и против 35 тысяч человек на трибунах, и сделали это достойно.

- Все ли задуманное сегодня вам удалось воплотить на поле?

- Наш план сработал. Мы делали ставку на прессинг, пытаясь закрыть Газинского, Перейру и Каборе. Мы лишили «Краснодара» созидании, владения мячом. Мои ребята исполнили все на высоком уровне, полностью отдались игре. Я благодарен им за это.

- Вчера вы сказали, что «мечты сбываются», говоря о том, что вы добрались до 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас вы прошли в следующий этап. Как думаете, мечты продолжат сбываться?

- Наши мечты продолжают сбываться. Сегодня сбылась еще одна. Думаю, это не конец. Мы продолжим это стезю. Важно, когда эмоции оказывают большую роль на команду, когда есть нерв, команда заряжена. Парни готовы биться и исполнять свои мечты. Думаю, их будет еще много в новом году

- Это была очередная победа на выезде. Как прокомментируете?

- Надеюсь, наша поступательная победная линия не закончится в этом сезоне. Матч с «Краснодаром» был фантастическим на невероятном стадионе. Надеюсь, дальше будут победы.

- Что важнее для вас: Лига Европы или Примера?

- Сегодня мы провели ротацию, понимая, что игра будет физически затратной для игроков. Я решил дать шанс другим игрокам, которые были более свежими сейчас. Мы продолжаем активно ротировать состав.

- Какие мысли у вас перед дерби с «Депортиво»?

- Мы будем радоваться после нынешней победы. На дерби нас ждет особый настрой, это важный матч для всех: игроков, болельщиков. Я составлю план на игру, который, надеюсь, позволит нам победить в этой игре.

- Как оцените судейство сегодня?

- Я никогда не говорю об арбитрах. Хочу поблагодарить «Краснодар» за теплый прием. Для меня было большой честью присутствовать здесь, увидеть все это вживую.