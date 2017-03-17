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Игорь Шалимов: Мы не заслужили 1:4 в двух матчах

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения от «Сельты» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сказал, что его клуб не заслужил общего поражения с крупным счетом.

- Тяжелая игра, вязкая игра. В матче с такими командами, как «Сельта», мы стараемся играть низом, но сегодня шла верховая борьба. Было много длинных передач. При счете 0:0 мы имели моменты для опасных ударов, но не попали в створ. Во втором тайме для усиления атаки вышел Павел Мамаев, но мы пропустили. Сказалось мастерство «Сельты». Причем, речь не об отдельном эпизоде, а о всей игре. Они исполнили момент так, как надо. После двух-трех передач они могли создать опасный эпизод. Хотя мы мало пропустили контратак. Но гости закономерно прошли дальше.

На разминке мы потеряли Рамиреса. На правый фланг вышел Мартынович, на левый – Петров. Я не могу сказать, что Сергей сыграл плохо, но было видно, что он правша. Рамирес был заточен для игры против скоростных игроков. Петрову было трудно. «Сельта» победила.

Такие игры делают нас сильнее, дают опыт. Сейчас нам надо восстановиться к игре чемпионата с «Уфой». Это последний поединок перед паузой. Его надо провести уверенно.

- Сейчас «Сельта» сильнее «Краснодара», или итоговый результат – стечение обстоятельств?

- Они заслуженно прошли дальше. Взять тот же гол на последних минутах первого матча, или то, как после наших нереализованных моментов они забивают мяч. Эти моменты делают разницу. Хотя в обоих встреча была равная игра. Мы не наиграли на общий счет 1:4 в двух матчах.

Сейчас надо делать выводы и становиться сильнее. Мы могли проходить этого соперника. Он не самый сильный, но сегодня «Сельта» победила нас.

- Что произошло с Рамиресом? Что скажете о судействе?

- У него, похоже, повреждена приводящая мышца. Ничего серьезно. Возможно, он сыграет с «Уфой». Про судейство не хочу говорить. Я бы не говорил о предвзятости. Арбитр отсудил так, как мог. Игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи.

- Довольны ли вы работой медицинского штаба клуба, ведь у вас почти после каждого матча случаются травмы?

- Медицинским штабом довольны. Он работает на высоком уровне. Ребята и сами сознательно восстанавливаются после матчей. Наверно, такой режим игр предполагает мышечные повреждения. Это не вина отдельных людей.

Матч

Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)

Голы

Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон

Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)

Предупреждения:

Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53

Удаления:

Каборе, 87 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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