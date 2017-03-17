Дэвид Хэй: Планирую вернуться на ринг до конца года

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах британец Дэвид Хэй не намерен уходить из большого спорта.

«Здравствуйте, леди и джентльмены, большое спасибо за всю вашу поддержку. Каждое из таких сообщений было прочитано мной. Я вернусь к своим лучшим кондициям очень скоро, обещаю. Обо мне заботились лучшие специалисты, и как только физически я смогу вернуться, непременно сделаю это. Все мы полагаем, что это произойдет до конца 2017 года, что было бы здорово», - написал Хэй на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в начале марта Дэвид Хэй уступил техническим нокаутом в 11-м раунде соотечественнику Тони Белью - чемпиону мира в первом тяжелом весе по версии WBC.

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