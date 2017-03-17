Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» обыграла «Лионом», но покинула турнир. «Аякс» прошел «Копенгаген» и другие матчи
Все матчи 1/8 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».
Матч
Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы
Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон
Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)
Предупреждения:
Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53
Удаления:
Каборе, 87 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Бешикташ - Олимпиакос - 4:1 (2:1)
Голы
Абубакар 10 (1:0). Бабел 22 (2:0). Эльюнусси 31 (2:1). Бабел 75 (3:1). Тосун 84 (4:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Адриано, Генюл, Митрович, Тошич, Хатчинсон, Озьякуп (Уйсал, 60), Талиска (Инлер, 90), Бабел, Куарежма (Тосун, 83), Абубакар
Олимпиакос: Леали, Рецос, Фигуэйраш, Сиссоко, да Кошта, Фортунис, Ромао (Мартинш, 76), Камбьяссо (Марин, 68), Эльюнусси, Ансарифард, Мантатис (Себа, 56)
Предупреждения:
Озьякуп, 57 - Себа, 62; да Кошта, 67; Ромао, 70
Удаления:
Абубакар, 39 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 марта 21:00, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Кастань 20 (1:0).
Состав
Генк: Райан, Колли, Брабец, Кастань, Уронен (Янссенс, 81), Малиновский, Посуэло (Схрайверс, 46), Буффель (Троссар, 74), Бутьюс, Берг, Саматта
Гент: Калинич, Фокет, Де Смет, Митрович, Гиго, Калу, Дежагере, Ибрахим, Пербе (Верстрате, 62), Кулибали, Симон
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
16 марта 21:00, Кристал Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Ачимпонг 65 (1:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Спайич, Аппиа, Мбоджи, Ханни, Нахар, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу (Ачимпонг, 64), Чипчу (Бруно, 89), Теодорчик (Телин, 75)
АПОЭЛ: Ватерман, Меркис, Лаго, Миланов, Иоанну, Артиматас, Янниотас, Эбесилио (Ямбере, 57), Барраль (Вандер, 77), Сотириу, де Камарго (Бертольо, 72)
Предупреждения:
Нахар, 6; Мбоджи, 38 - Эбесилио, 9; Барраль, 41; Лаго, 51; Меркис, 71
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
16 марта 23:05, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция
Матч
Боруссия М - Шальке 04 - 2:2 (2:0)
Голы
Кристенсен 27 (1:0). Дауд 45 (2:0). Горецка 55 (2:1). Бенталеб 68 (2:2 - пен.).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Янчке, Вестергор, Вендт, Кристенсен, Херрманн, Дауд, Джонсон (Хофманн, 16), Крамер (Штробль, 46), Дрмич (Хан, 83), Раффаэл
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац, Бенталеб (Стамбули, 79), Горецка, Калигиури (Шёпф, 88), Гайс (Майер, 46), Керер, Бургшталлер, Шупо-Мотинг
Предупреждения:
Раффаэл, 29; Янчке, 53; Вестергор, 59; Вендт, 90 - Калигиури, 77; Шупо-Мотинг, 89; Ферманн, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
16 марта 23:05, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).
Состав
Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко
Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения:
Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Матч
Аякс - Копенгаген - 2:0 (2:0)
Голы
Траоре 23 (1:0). Дольберг 45 (2:0 - пен.).
Состав
Аякс: Онана, Де Лигт, Виргевер, Велтман (Тете, 20), Санчес, Юнес, ван де Бек (де Йонг, 75), Зиеш, Траоре (Клюйверт, 81), Шоне, Дольберг
Копенгаген: Ольсен, Аугустинсон, Окоре (Бойлесен, 46), Йоханссон, Анкерсен, Грегуш (Вербич, 57), Квист, Матич, Корнелиус, Сантандер, Тоту (Куск, 77)
Предупреждения:
Санчес, 34; Юнес, 48; Шоне, 78; Онана, 90 - Грегуш, 19; Матич, 31; Вербич, 65; Йоханссон, 80; Сантандер, 87
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 марта 23:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция