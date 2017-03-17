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Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» обыграла «Лионом», но покинула турнир. «Аякс» прошел «Копенгаген» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи 1/8 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта». 

Матч

Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)

Голы

Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон

Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)

Предупреждения:

Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53

Удаления:

Каборе, 87 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Бешикташ - Олимпиакос - 4:1 (2:1)

Голы

Абубакар 10 (1:0). Бабел 22 (2:0). Эльюнусси 31 (2:1). Бабел 75 (3:1). Тосун 84 (4:1).

Состав

Бешикташ: Агосто, Адриано, Генюл, Митрович, Тошич, Хатчинсон, Озьякуп (Уйсал, 60), Талиска (Инлер, 90), Бабел, Куарежма (Тосун, 83), Абубакар

Олимпиакос: Леали, Рецос, Фигуэйраш, Сиссоко, да Кошта, Фортунис, Ромао (Мартинш, 76), Камбьяссо (Марин, 68), Эльюнусси, Ансарифард, Мантатис (Себа, 56)

Предупреждения:

Озьякуп, 57 - Себа, 62; да Кошта, 67; Ромао, 70

Удаления:

Абубакар, 39 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 марта 21:00, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Генк - Гент - 1:0 (1:0)

Голы

Кастань 20 (1:0).

Состав

Генк: Райан, Колли, Брабец, Кастань, Уронен (Янссенс, 81), Малиновский, Посуэло (Схрайверс, 46), Буффель (Троссар, 74), Бутьюс, Берг, Саматта

Гент: Калинич, Фокет, Де Смет, Митрович, Гиго, Калу, Дежагере, Ибрахим, Пербе (Верстрате, 62), Кулибали, Симон

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

16 марта 21:00, Кристал Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Андерлехт - АПОЭЛ - 1:0 (0:0)

Голы

Ачимпонг 65 (1:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Спайич, Аппиа, Мбоджи, Ханни, Нахар, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу (Ачимпонг, 64), Чипчу (Бруно, 89), Теодорчик (Телин, 75)

АПОЭЛ: Ватерман, Меркис, Лаго, Миланов, Иоанну, Артиматас, Янниотас, Эбесилио (Ямбере, 57), Барраль (Вандер, 77), Сотириу, де Камарго (Бертольо, 72)

Предупреждения:

Нахар, 6; Мбоджи, 38 - Эбесилио, 9; Барраль, 41; Лаго, 51; Меркис, 71

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

16 марта 23:05, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция

Матч

Боруссия М - Шальке 04 - 2:2 (2:0)

Голы

Кристенсен 27 (1:0). Дауд 45 (2:0). Горецка 55 (2:1). Бенталеб 68 (2:2 - пен.).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Янчке, Вестергор, Вендт, Кристенсен, Херрманн, Дауд, Джонсон (Хофманн, 16), Крамер (Штробль, 46), Дрмич (Хан, 83), Раффаэл

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац, Бенталеб (Стамбули, 79), Горецка, Калигиури (Шёпф, 88), Гайс (Майер, 46), Керер, Бургшталлер, Шупо-Мотинг

Предупреждения:

Раффаэл, 29; Янчке, 53; Вестергор, 59; Вендт, 90 - Калигиури, 77; Шупо-Мотинг, 89; Ферманн, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

16 марта 23:05, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Рома - Лион - 2:1 (1:1)

Голы

Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).

Состав

Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко

Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)

Предупреждения:

Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Матч

Аякс - Копенгаген - 2:0 (2:0)

Голы

Траоре 23 (1:0). Дольберг 45 (2:0 - пен.).

Состав

Аякс: Онана, Де Лигт, Виргевер, Велтман (Тете, 20), Санчес, Юнес, ван де Бек (де Йонг, 75), Зиеш, Траоре (Клюйверт, 81), Шоне, Дольберг

Копенгаген: Ольсен, Аугустинсон, Окоре (Бойлесен, 46), Йоханссон, Анкерсен, Грегуш (Вербич, 57), Квист, Матич, Корнелиус, Сантандер, Тоту (Куск, 77)

Предупреждения:

Санчес, 34; Юнес, 48; Шоне, 78; Онана, 90 - Грегуш, 19; Матич, 31; Вербич, 65; Йоханссон, 80; Сантандер, 87

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

16 марта 23:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция

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