«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» (0:1) и не смог выйти в следующий раунд Лиги Европы-2016/17.
Напомним, первая игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Ответный матч из-за перебора желтых карточек были вынуждены пропустить Тимофей Калачев и Александр Гацкан.
В первом тайме инициативой безраздельно владели подопечные Жозе Моуринью, которым удалось создать несколько голевых моментов: дважды хозяева поля попадали в штангу.
После перерыва чужим воротам стали угрожать ростовчане. Сначала Сердар Азмун, а затем и заменивший его Александр Бухаров не смогли пробить Серхио Ромеро. А единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Ему ассистировал Златан Ибрагимович. На последних секундах игры Ромеро отразил опасный удар Кристиана Нобоа со штрафного.
Таким образом, «Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция