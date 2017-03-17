«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы

«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» (0:1) и не смог выйти в следующий раунд Лиги Европы-2016/17.

Напомним, первая игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Ответный матч из-за перебора желтых карточек были вынуждены пропустить Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

В первом тайме инициативой безраздельно владели подопечные Жозе Моуринью, которым удалось создать несколько голевых моментов: дважды хозяева поля попадали в штангу.

После перерыва чужим воротам стали угрожать ростовчане. Сначала Сердар Азмун, а затем и заменивший его Александр Бухаров не смогли пробить Серхио Ромеро. А единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Ему ассистировал Златан Ибрагимович. На последних секундах игры Ромеро отразил опасный удар Кристиана Нобоа со штрафного.



Таким образом, «Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.