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«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» (0:1) и не смог выйти в следующий раунд Лиги Европы-2016/17.

Напомним, первая игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Ответный матч из-за перебора желтых карточек были вынуждены пропустить Тимофей Калачев и Александр Гацкан. 

В первом тайме инициативой безраздельно владели подопечные Жозе Моуринью, которым удалось создать несколько голевых моментов: дважды хозяева поля попадали в штангу.

После перерыва чужим воротам стали угрожать ростовчане. Сначала Сердар Азмун, а затем и заменивший его Александр Бухаров не смогли пробить Серхио Ромеро. А единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Ему ассистировал Златан Ибрагимович. На последних секундах игры Ромеро отразил опасный удар Кристиана Нобоа со штрафного.

Таким образом, «Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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