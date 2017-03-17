Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги чемпионов

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов обоих европейских кубковых турниров.

В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка Лиги чемпионов. Борьбу за победу на турнире продолжают: «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Монако» и «Лестер».

А в 15:00 начнется жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. В турнирной сетке остались: «Сельта», «Бешикташ», «Генк», «Андерлехт», «Шальке 04», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

Напомним, «Ростов» и «Краснодар» не смогли преодолеть барьер 1/8 финала.

