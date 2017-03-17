Андреас Гранквист: Хорошо, что «Краснодар» прошел так далеко в Лиге Европы
Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог выступлению команды в Лиге Европы-2016/17.
- Мы не устали и находимся в хороших кондициях. Конечно, играем каждые
четыре дня, но состояние у нас оптимальное. Мы играли против сильной
команды, которая очень опасна, особенно своими быстрыми контратаками. Не
выполнили установку на быстрый гол, чтобы сравнять счет, и не создали
много опасных моментов. Мы не забили мячей – вот и причина. Все были
очень расстроены в раздевалке. Главный тренер так и сказал, что есть
причины быть расстроенными. Не стоит посыпать голову пеплом, потому что у
нас скоро следующая игра против «Уфы», которая сильно поджимает нас с
низа таблицы. Нужно побеждать.
У «Сельты» много качественных футболистов, и команда эта очень серьезная. Мы хотели играть с ними на равных и должны были выигрывать, но хорошо, что мы вообще в этом году прошли так далеко в Лиге Европы. Это хороший опыт для нас. Продвинулись на один этап дальше, чем в прошлом году. Это, безусловно, достижение для нас. Наша команда молодая, опыт важен для нас. Наверное, нам всё-таки немного не повезло: было много травмированных игроков. Это сыграло свою роль. Не было ротации, «скамейка» наша была не очень длинной на этот турнир, - заявил Гранквист.
Напомним, «Краснодар» уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 финала и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.
Матч
Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы
Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон
Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)
Предупреждения:
Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53
Удаления:
Каборе, 87 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция