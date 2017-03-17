Андреас Гранквист: Хорошо, что «Краснодар» прошел так далеко в Лиге Европы

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итог выступлению команды в Лиге Европы-2016/17.

- Мы не устали и находимся в хороших кондициях. Конечно, играем каждые четыре дня, но состояние у нас оптимальное. Мы играли против сильной команды, которая очень опасна, особенно своими быстрыми контратаками. Не выполнили установку на быстрый гол, чтобы сравнять счет, и не создали много опасных моментов. Мы не забили мячей – вот и причина. Все были очень расстроены в раздевалке. Главный тренер так и сказал, что есть причины быть расстроенными. Не стоит посыпать голову пеплом, потому что у нас скоро следующая игра против «Уфы», которая сильно поджимает нас с низа таблицы. Нужно побеждать.



У «Сельты» много качественных футболистов, и команда эта очень серьезная. Мы хотели играть с ними на равных и должны были выигрывать, но хорошо, что мы вообще в этом году прошли так далеко в Лиге Европы. Это хороший опыт для нас. Продвинулись на один этап дальше, чем в прошлом году. Это, безусловно, достижение для нас. Наша команда молодая, опыт важен для нас. Наверное, нам всё-таки немного не повезло: было много травмированных игроков. Это сыграло свою роль. Не было ротации, «скамейка» наша была не очень длинной на этот турнир, - заявил Гранквист.

Напомним, «Краснодар» уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 финала и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.