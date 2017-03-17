Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17? (Опрос)

Только восемь команд претендуют на победу в Лиге чемпионов-2016/17. Кому улыбнется удача?

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Российские клубы завершили международную кампанию в текущем сезоне, но борьба за главный трофей континентального футбола только начинается. На победу в Лиге чемпионов претендуют «Барселона», совершившая настоящее чудо в 1/8 финала, чемпион Англии «Лестер», восставший из пепла после отставки Клаудио Раньери, «Монако», сенсационно одолевший «Манчестер Сити». И, конечно, традиционный букет испанских грандов.

Кому будет суждено поднять кубок над головой?



