Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17? (Опрос)
Только восемь команд претендуют на победу в Лиге чемпионов-2016/17. Кому улыбнется удача?
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Российские клубы завершили международную кампанию в текущем сезоне, но борьба за главный трофей континентального футбола только начинается. На победу в Лиге чемпионов претендуют «Барселона», совершившая настоящее чудо в 1/8 финала, чемпион Англии «Лестер», восставший из пепла после отставки Клаудио Раньери, «Монако», сенсационно одолевший «Манчестер Сити». И, конечно, традиционный букет испанских грандов.
Кому будет суждено поднять кубок над головой?
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