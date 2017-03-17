Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17? (Опрос)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Только восемь команд претендуют на победу в Лиге чемпионов-2016/17. Кому улыбнется удача?

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Российские клубы завершили международную кампанию в текущем сезоне, но борьба за главный трофей континентального футбола только начинается. На победу в Лиге чемпионов претендуют «Барселона», совершившая настоящее чудо в 1/8 финала, чемпион Англии «Лестер», восставший из пепла после отставки Клаудио Раньери, «Монако», сенсационно одолевший «Манчестер Сити». И, конечно, традиционный букет испанских грандов.

Кому будет суждено поднять кубок над головой?

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги чемпионовСегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов обоих европейских кубковых турниров.Томас Тухель: Советую Пулишичу не читать газет, даже когда дела идут не самым лучшим образомГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил роль в стане немецкого клуба полузащитника Кристиана Пулишича, которым, как сообщает пресса, интересуется «Бавария».Мбаппе, отказавший Зидану, и все-все-все. Откуда в «Монако» столько талантов?Мбаппе, отказавший Зидану, и все-все-все. Откуда в «Монако» столько талантов?«Монако» сенсационно выбил «Сити» из Лиги чемпионов, но удивляет все же другое: откуда у них столько крутых молодых игроков.Ромелу Лукаку: Я могу стать лучшим форвардом мира, но для этого нужна соответствующая платформаФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку сравнил себя с ведущими нападающими мира.Садьо Мане: Клопп отказался приглашать меня в «Боруссию». После этого я не переставал работатьПолузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что мог стать игроком дортмундской «Боруссии». По словам футболиста, его переход не состоялся по решению наставника «красных» Юргена Клоппа, который на тот момент занимал пост главного тренера «шмелей».Агент Матича пытается продать его в «Барселону»Как сообщает Mundo Deportivo, совсем недавно руководству «Барселоны» предложили приобрести полузащитника «Челси» Неманью Матича.Гвардиола вернулся к идеи приглашения Кейлора НавасаГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает AS.Вадим Васильев: Мы намерены сохранить Мбаппе, у него ДНК «Монако»Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) заявил о желании сохранить в составе полузащитника Килиана Мбаппе.Пеп Гвардиола: Я пришел в «Манчестер Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов и буду пытаться это сделать сноваГлавный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, что у него не получилось при подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (1:3) на стадионе «Луи II».Зинедин Зидан: Не думаю, что есть тренер, желающий попасть на «Лестер»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможной встрече с «Лестером» в ¼ финала Лиги чемпионов.«Милан» отказался продавать Доннарумму в «Реал»«Реал» сделал предложение «Милану» по трансферу голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, но получил отказ, сообщает Football Italia.«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея Микулика«Краснодар» без Смолова - что «Монако» без Фалькао. Колонка Сергея МикуликаЕврофеерия продолжается - и мы все еще там. «Монако» прошел «Манчестер Сити» без Фалькао, сегодня «Краснодар» попробует одолеть «Сельту».«Манчестер Сити» заслужил это поражение». Реакция английских СМИ«Манчестер Сити» заслужил это поражение». Реакция английских СМИ«Советский спорт» изучил мнение британских СМИ.Василий Уткин: Уход Роналду? Кто знает, сколько в Китае осталось денегТелекомментатор Василий Уткин считает, что пришло время «Реалу» подыскивать нового центрального нападающего.Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камерПолузащитник «Севильи» Самир Насри рассказал об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (0:2), в котором он получил удаление за стычку с форвардом Джейми Варди.«Очень приятно - Царь. Здравствуйте. Царь-очень приятно». Клевещем на Гвардиолу«Очень приятно - Царь. Здравствуйте. Царь-очень приятно». Клевещем на ГвардиолуПоражение «МанСити» во вчерашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов не оставила равнодушным не только британские СМИ.Людовик Жюли: Уверен, Мбаппе вызовут в сборную, он этого заслуживаетБывший полузащитник сборной Франции о нападающем «Монако» Мбаппе, признанном лучшим игроком команды в победном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА назвал четырех претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.ВИДЕО ДНЯ: Победные танцы игроков «Монако» после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионовОфициальный твиттер Монако поделился видео из раздевалки команды, где игроки празднуют победу над «Манчестер Сити» (3:1) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.Килиан Мбаппе: «Манчестер Сити» – одна из лучших команд в Европе, но это был не их деньНападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился мнением о победе над «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).
Футбол
Тренер «Сельты» Бериццо: Мы играли против «Краснодара» и его болельщиков
Теннис
Рублев, обыграв Беккера, вышел в полуфинал крупного челленджера в Ирвинге
Футбол
Жозе Моуринью: «Юнайтед» не нужны звездные игроки, чтобы вернуться в Лигу чемпионов
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Со вторым голом ярославцам судья помог
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости