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Хуан Мата: «Ростов» оказывал давление на «МЮ» до самого конца

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Лиге Европы.

- «Ростов» оказывал на нас давление до самого конца. У них необычная игровая схема, но мы смогли адаптироваться к ней. Мы просто обязаны были это сделать, ведь матч проходил на «Олд Траффорд».

Наша цель — выигрывать каждый матч и каждый турнир, в котором мы принимаем участие. У нас есть шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, выиграв Лигу Европы, и мы будем стараться им воспользоваться. Уровень Лиги Европы очень высок, - заявил Мата.

«Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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