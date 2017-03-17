Хуан Мата: «Ростов» оказывал давление на «МЮ» до самого конца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Лиге Европы.

- «Ростов» оказывал на нас давление до самого конца. У них необычная игровая схема, но мы смогли адаптироваться к ней. Мы просто обязаны были это сделать, ведь матч проходил на «Олд Траффорд».

Наша цель — выигрывать каждый матч и каждый турнир, в котором мы принимаем участие. У нас есть шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, выиграв Лигу Европы, и мы будем стараться им воспользоваться. Уровень Лиги Европы очень высок, - заявил Мата.

«Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.