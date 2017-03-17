Жозе Моуринью: В игре с «Ростовом» мы очень боялись дополнительного времени
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.
- Сегодня мы боялись дополнительного времени. Это была очень тяжелая игра. У «Манчестер Юнайтед» много недоброжелателей. Нам было тяжело играть вдесятером в минувший понедельник, нам было очень трудно играть сейчас, нам будет тяжело играть в воскресенье в первой половине дня.
Многие могут сказать, что мы должны были забивать больше мячей. Но усталость наложила свой отпечаток на игру моей команды.
Я навсегда запомню разговор с делегатом УЕФА в Ростове-на-Дону. Он сказал, что если наши игроки получат травмы, мы получим страховые выплаты. Те, кто решил проводить матчи в понедельник и воскресенье, по-видимому, тоже так считают.
В первом тайме мы выглядели свежо и доминировали на поле, создали много моментов.
«Ростов» даже не переходил середину поля. Все выглядело так, будто
мы забьем два мяча и борьба закончится.
Но мы не смогли этого сделать, и они смогли доставить нам проблемы. Мы стали играть открыто,
и они тоже. В концовке у нас были трудности и травмы, пришлось делать вынужденные замены.
Я очень разочарован вылетом «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Совершенно серьезно. Это плохо для нас по целому ряду причин. Ни у одной команды из первой пятерки, что нас опережают в турнирной таблице АПЛ, не осталось игр в еврокубках.
Они будут играть по одному матчу в неделю, а кто-то вообще имеет такой график весь сезон. Они не знают, что такое усталость, - заявил Моуринью после матча.
«Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция