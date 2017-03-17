Иван Данильянц: Это был еще один праздник для «Ростова» и для наших болельщиков
Тренер «Ростова» Иван Данильянц уверен в том, что его команда достойно сражалась с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.
- Это был еще один праздник для «Ростова» и для наших болельщиков. Сегодня ребята провели сложную игру против очень сильного соперника, одной из лучших команд мира — с традициями, историей и трофеями. Они продемонстрировали характер, сплоченность, боевой дух. Интрига в матче сохранялась до самого конца.
Закончили игру в атаке, имея шансы на то, чтобы сравнять счет. Благодарны нашим болельщикам, которые до конца верили в нас, мы их слышали. Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех болельщиков, - заявил Данильянц.
«Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция