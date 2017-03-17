Иван Данильянц: Это был еще один праздник для «Ростова» и для наших болельщиков

Тренер «Ростова» Иван Данильянц уверен в том, что его команда достойно сражалась с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Это был еще один праздник для «Ростова» и для наших болельщиков. Сегодня ребята провели сложную игру против очень сильного соперника, одной из лучших команд мира — с традициями, историей и трофеями. Они продемонстрировали характер, сплоченность, боевой дух. Интрига в матче сохранялась до самого конца.

Закончили игру в атаке, имея шансы на то, чтобы сравнять счет. Благодарны нашим болельщикам, которые до конца верили в нас, мы их слышали. Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех болельщиков, - заявил Данильянц.

«Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.