Андрей Синицин: Из года в год «Краснодар» улучшает свой результат в Лиге Европы

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал выступление своей команды в Лиге Европы-2016/17.

- Испытываем некое опустошение, потому что игра давалась, в принципе, и мы пройти могли. Не удалось сегодня создать стопроцентных моментов. Соперник хорошо играл, ведь это техничная и неуступчивая команда. С испанскими командами вообще сложно играть.



Думаю, что у «Сельты» не было прессинга и агрессии первого матча. Счет их устраивал, им нужно было точно не пропустить. Играли они с оглядкой на оборону.



Из года в год мы улучшаем свой результат, в этом году попали в 1/8 финала. Хотели пройти и дальше, но совсем немного не удалось, - рассказал Синицин.

Напомним, «Краснодар» уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из борьбы за трофей.