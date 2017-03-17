Андрей Синицин: Из года в год «Краснодар» улучшает свой результат в Лиге Европы
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал выступление своей команды в Лиге Европы-2016/17.
- Испытываем некое опустошение, потому что игра давалась, в принципе, и мы
пройти могли. Не удалось сегодня создать стопроцентных моментов.
Соперник хорошо играл, ведь это техничная и неуступчивая команда. С
испанскими командами вообще сложно играть.
Думаю, что у «Сельты» не было прессинга и агрессии первого матча. Счет их устраивал, им нужно было точно не пропустить. Играли они с оглядкой на оборону.
Из года в год мы улучшаем свой результат, в этом году попали в 1/8 финала. Хотели пройти и дальше, но совсем немного не удалось, - рассказал Синицин.
Напомним, «Краснодар» уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из борьбы за трофей.
Матч
Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)
Голы
Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон
Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)
Предупреждения:
Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53
Удаления:
Каборе, 87 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция