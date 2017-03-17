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Андрей Синицин: Из года в год «Краснодар» улучшает свой результат в Лиге Европы

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал выступление своей команды в Лиге Европы-2016/17. 

- Испытываем некое опустошение, потому что игра давалась, в принципе, и мы пройти могли. Не удалось сегодня создать стопроцентных моментов. Соперник хорошо играл, ведь это техничная и неуступчивая команда. С испанскими командами вообще сложно играть.

Думаю, что у «Сельты» не было прессинга и агрессии первого матча. Счет их устраивал, им нужно было точно не пропустить. Играли они с оглядкой на оборону.

Из года в год мы улучшаем свой результат, в этом году попали в 1/8 финала. Хотели пройти и дальше, но совсем немного не удалось, - рассказал Синицин.

Напомним, «Краснодар» уступил «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из борьбы за трофей.

Матч

Краснодар - Сельта - 0:2 (0:0)

Голы

Мальо 52 (0:1). Аспас 80 (0:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Налдо, Классон (Жоаозиньо, 60), Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Перейра (Лаборде, 71), Каборе, Вандерсон

Сельта: Альварес, Фонтас, Васс (Санчес, 75), Кабрал, Кастро, Мальо, Эрнандес (Бовю, 86), Радойя, Систо, Гуидетти, Аспас (Ронкалья, 83)

Предупреждения:

Каборе, 21; Газинский, 43; Гранквист, 44; Вандерсон, 47 - Радойя, 53

Удаления:

Каборе, 87 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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