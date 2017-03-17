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Моуринью передал подарок в раздевалку «Ростова» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью передал подарок одному из представителей «Ростова» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы.

- Находясь в Ростове-на-Дону, я получил отличный подарок, поэтому считал своим долгом сделать ответный презент. Мы давно знакомы друг с другом: мой «Интер» играл против казанского «Рубина» в Лиге чемпионов-2009/10. Он очень приятный, вежливый человек, хотя и немного закрытый, - рассказал Моуринью.

Португалец не уточнил, кому именно предназначался подарок. С «Рубином» в 2009 году работал как нынешний тренер «Ростова» Иван Данильянц, так и вице-президент клуба Курбан Бердыев.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ростов» на «Олд Траффорд» со счетом 1:0 и пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Сегодня команда Моуринью узнает следующего соперника

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Мата 70 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович

Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)

Предупреждения:

нет - Бухаров, 87

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция



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