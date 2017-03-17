Обозреватель The Ring: Не верьте тем, кто говорит, что Головкин уже не в лучшей форме

Обозреватель журнала The Ring Норм Фрауэнхайм уверен в том, что чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин в воскресенье победит Дэниела Джейкобса.

- Да, Джейкобс выше и крупнее Головкина. И он будет боксировать на своей территории. Но эти преимущества не смогут скрыть его главные недостатки: уязвимый подбородок и недостаток выносливости. GGG выглядел не лучшим образом в бою с Келлом Бруком на протяжении пары раундов. Геннадию скоро исполнится 35, и есть люди, которые говорят, что он теряет лучшую форму.

Не верьте им! Да, иногда он пропускает удары, но его подбородок уверенно их выдерживает. У него превосходный баланс. Этого вполне достаточно, чтобы победить Джейкобса, - заявил Фрауэнхайм.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

Спецвыпуск программы «Держи удар», посвященный бою Головкин - Джейкобс:







