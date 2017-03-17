Златан Ибрагимович: Нам было непросто, «Ростов» уверенно оборонялся

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил упорное сопротивление игроков «Ростова» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

- Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента.

Для нас главное было продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали.

Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой – побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать, - рассказал Златан.

«Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфиналов начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.