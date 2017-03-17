Хулио Сезар Чавес-младший: Альваресу не нравится то, что я о нем говорю, но он заплатит за все

Мексиканец Хулио Сезар Чавес уверен в своей победе над соотечественником Саулем Альваресом.

- Альваресу не нравится то, что я о нем говорю. Но это правда: условия поединков всегда в его пользу, он спокойно дерется с маленькими бойцами. Но теперь Канело заплатит за все. И дело не в деньгах. Я хочу заставить его заплатить за все, что он раньше сделал с другими, - заявил Чавес.

Напомним, поединок между двумя популярными мексиканцами в промежуточном весе состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

Ожидается, что Альварес в случае победы над Чавесом-младшим проведет бой с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным будущей осенью.

Спецвыпуск программы «Держи удар», посвященный бою Головкин - Джейкобс и дальнейшим перспективам Альвареса:



