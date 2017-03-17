«Коламбус» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 33 броска
Хоккеисты «Коламбуса» одержали волевую победу над «Флоридой» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победную шайбу в концовке второго периоде забросил Джош Андерсон.
Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 33 броска по своим воротам из 34.
«Коламбус» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от «Вашингтона» на два очка. «Флорида» идет на 12-м месте.
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