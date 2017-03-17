Иван Данильянц: Лидер «Ростова» Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень

Тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил большую роль вице-президента клуба Курбана Бердыева в достижениях команды.

- Есть позитив, что мы достойно выступили, несмотря на наши потери и обстоятельства. Безусловно, там, где тонко, там и рвется. К сожалению, мы пропустили гол, когда владели мячом, это случилось во время быстрой атаки соперника. Такая же ситуация была, например, в игре с «Баварией». Всегда хочется большего.

Нам было сложно играть на два фронта. Приоритеты были сформированы так, что на первом месте были еврокубки. Мне приятно, что наш лидер Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень. Он вел команду вперед, несмотря на все трудности.

Сейчас нужно будет перестраиваться, переходить с одной орбиты на другую. В воскресенье соперник будет другого порядка, но надеюсь, что у нас хватит сил закончить сезон достойно, - цитирует Данильянца официальный сайт клуба.

Напомним, «Ростов» последним из российских клубов покинул еврокубки в текущем сезоне после поражения от «Манчестер Юнайтед» на выезде. Ранее «Краснодар» уступил «Сельте» и также остановился на рубеже 1/8 финала Лиги Европы.