Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Елена Веснина пробилась в финал турнира WTA, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

В четвертьфинале Веснина нанесла поражение американке Винус Уильямс в трех партиях.

Елена выполнила 6 подач навылет и допустила 8 двойных ошибок, взяв 5 геймов на чужой подаче.

Теперь за выход в финал российская теннисистка поспорит с француженкой Кристиной Младенович.

Во втором полуфинале другая россиянка Светлана Кузнецова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Индиан-Уэллс (США)

Призовой фонд 6 814 635 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Матч

Уильямс В. (США) - Веснина Е. (Россия) - 2:6, 6:4, 3:6

Место и дата

17 марта 03:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарбинье Мугуруса: Я нисколько не расстроена поражением от ПлишковойСедьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Каролиной Плишковой из Чехии (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)) в ¼ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с МугурусойТретья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-УэллсеЧешка Каролина Плишкова станет соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-УэллсеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.Веснина, обыграв Кербер, вышла в поуфинал турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Винус УильямсРоссийская теннисистка Елена Веснина в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Анжелик Кербер: Не помню, когда в последний раз играла с ВеснинойВторая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над Полин Парментье из Франции (7:5, 3:6, 7:5) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе и высказалась о матче с Еленой Весниной.Веснина, обыграв Бабош, впервые вышла в четвертый круг турнира в Индиан-УэллсеРоссийская теннисистка Елена Веснина в рамках третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе нанесла поражение представительнице Венгрии Тимеи Бабош.WTA: Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификацииWTA (Женская теннисная ассоциация) выступила с разъяснениями в связи с предоставлением российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнире в Штутгарте.Гарбинье Мугуруса: Года два назад я бы не вытащила такой матчСедьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала матч с 17-летней американской теннисисткой Кайлой Дэй (3:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Доминика Цибулкова: Плишкова подавала как животноеПятая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала матч третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Кристиной Плишковой (2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)), по ходу которого она отыграла матч-бол.Элина Свитолина: Я получаю удовольствие от того, что у меня сейчас естьДесятая ракетка мира Элина Свитолина после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Дарьей Гавриловой из Австралии (6:2, 6:1) высказалась о своей победной серии, которая теперь насчитывает 15 матчей.Каролина Плишкова: Чувствую больше давления из-за высокого посеваТретья ракетка мира Каролина Плишкова после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Ириной-Камелией Бегу из Румынии (6:4, 7:6 (7:2)) высказалась о том, как на ней сказывается высокий посев.Автобиография Шараповой выйдет в сентябреРоссийская теннисистка Мария Шарапова анонсировала выход автобиографии.Плишкова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-УэллсеЧешка Каролина Плишкова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-УэллсеМатч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой.Кузнецова победила Винчи на турнире в Индиан-УэллсеМатч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Светланой Кузнецовой и итальянкой Робертой Винчи завершился победой российской теннисистки в трех сетах. Итоговый счет матча – 6:2, 2:6, 6:1 в пользу Кузнецовой.Каролин Возняцки: Участие Шараповой на турнире в Штутгарте – неуважение к другим игрокамЭкс-первая ракетка мира Каролин Возняцки недоумевает по поводу будущего участия Марии Шараповой в турнире WTA в Штутгарте.Веснина вышла в третий круг турнира в Индиан-УэллсеРоссиянка Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).Каролина Плишкова: Я не заслужила победу над ПуигТретья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свою игру в матче второго круга турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Моникой Пуиг (1:6, 6:4, 6:4).
Бокс
Обозреватель The Ring: Не верьте тем, кто говорит, что Головкин уже не в лучшей форме
Футбол
Моуринью передал подарок в раздевалку «Ростова» (видео)
Футбол
Кто станет победителем Лиги чемпионов-2016/17? (Опрос)
Футбол
Андрей Синицин: Из года в год «Краснодар» улучшает свой результат в Лиге Европы
все новости
Винус Уильямс
Винус Уильямсвсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
WTA Tour
WTA Tour