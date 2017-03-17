Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Елена Веснина пробилась в финал турнира WTA, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.
В четвертьфинале Веснина нанесла поражение американке Винус Уильямс в трех партиях.
Елена выполнила 6 подач навылет и допустила 8 двойных ошибок, взяв 5 геймов на чужой подаче.
Теперь за выход в финал российская теннисистка поспорит с француженкой Кристиной Младенович.
Во втором полуфинале другая россиянка Светлана Кузнецова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Уильямс В. (США) - Веснина Е. (Россия) - 2:6, 6:4, 3:6
Место и дата
17 марта 03:00, , Онлайн-трансляция
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