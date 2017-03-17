Геннадий Головкин: Я не хочу убить или уничтожить Джейкобса. Это соперник, которого я уважаю

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин готовится выйти на ринг с американцем Дэниелом Джейкобсом.

- Я уважаю своего соперника. Да, это бизнес, боксерский бизнес. Но я не хочу убить его или уничтожить. Джейкобс - противник, которого я уважаю, - заявил Головкин.

- Геннадий не имеет никакого отношения к злости, жестокости или мстительности за пределами ринга. Он становится Triple G, только когда перелезает через канаты, - замечает тренер чемпиона Абель Санчес в интервью Fightspace.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

Спецвыпуск программы «Держи удар», посвященный бою Головкин - Джейкобс: