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Матье Вальбуэна: Пройдя «Рому» в Лиге Европы, «Лион» совершил нечто великое

Источник:  Bein SportsКомментарии

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы.

-  В концовке матча я едва мог стоять на ногах. Мы приехали сюда играть против очень сильной команды, у которой невероятные болельщики.

Нужно поздравить всех игроков нашей команды. Было потрачено очень много сил для достижения нужного результата. Путь к финалу очень длинный, но мы хотим пройти его до конца. Сегодня «Лион» совершил нечто великое. Это был практически матч Лиги чемпионов, - заявил Вальбуэна.

Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.

Матье Вальбуэна ранее защищал цвета московского «Динамо».

Матч

Рома - Лион - 2:1 (1:1)

Голы

Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).

Состав

Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко

Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)

Предупреждения:

Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция



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