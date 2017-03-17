Матье Вальбуэна: Пройдя «Рому» в Лиге Европы, «Лион» совершил нечто великое
Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы.
- В концовке матча я едва мог стоять на ногах. Мы приехали сюда играть
против очень сильной команды, у которой невероятные болельщики.
Нужно поздравить всех игроков нашей команды. Было потрачено очень много сил для достижения нужного результата. Путь к финалу очень длинный, но мы хотим пройти его до конца. Сегодня «Лион» совершил нечто великое. Это был практически матч Лиги чемпионов, - заявил Вальбуэна.
Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.
Матье Вальбуэна ранее защищал цвета московского «Динамо».
Матч
Голы
Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).
Состав
Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко
Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения:
Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция