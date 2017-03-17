Матье Вальбуэна: Пройдя «Рому» в Лиге Европы, «Лион» совершил нечто великое

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы.

- В концовке матча я едва мог стоять на ногах. Мы приехали сюда играть против очень сильной команды, у которой невероятные болельщики.



Нужно поздравить всех игроков нашей команды. Было потрачено очень много сил для достижения нужного результата. Путь к финалу очень длинный, но мы хотим пройти его до конца. Сегодня «Лион» совершил нечто великое. Это был практически матч Лиги чемпионов, - заявил Вальбуэна.

Напомним, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы начнется сегодня в 15:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.

Матье Вальбуэна ранее защищал цвета московского «Динамо».



