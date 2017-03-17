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Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Ростов" заставил Жозе Моуринью изрядно понервничать
"Ростов" заставил Жозе Моуринью изрядно понервничатьИсточник: Getty Images

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.

1. «Ростов» оказал достойное сопротивление звездам «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», но все же в четвертьфинал Лиги Европы вышел английский клуб.

2. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отметил характер и дисциплину соперника, сохранявшего интригу в матче до самого конца. Также португалец в очередной раз посетовал на плотный календарь игр своей команды. А перед началом встречи он передал подарок в раздевалку российского клуба. Вероятнее всего, презента был удостоен Курбан Бердыев.

3. Уверенные действия ростовчан в обороне произвели впечатление и на Златана Ибрагимовича.

4. Тренер «Ростова» Иван Данильянц поблагодарил болельщиков клуба за поддержку и призвал команду достойно завершить сезон в чемпионате России.

5. Чуть раньше борьбу в Лиге Европы завершил «Краснодар». Команда Игоря Шалимова и в ответной игре уступила испанской «Сельте».

6. Тем не менее, голкипер Андрей Синицин рад тому, что его команда за год добилась прогресса в еврокубках.

7. Чемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин уже совсем скоро выйдет на ринг с Дэниелом Джейкобсом. Американские эксперты считают GGG фаворитом поединка, а сам Геннадий снова подчеркнул, что он не намерен переносить данное противостояние за рамки спорта.

8. Сразу две российские теннисистки пробились в полуфинал крупного турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Компанию Светлане Кузнецовой составила Елена Веснина, переигравшая Винус Уильямс.

9. Сергей Бобровский помог «Коламбусу» продлить победную серию в регулярном чемпионате НХЛ. Команда вратаря сборной России вплотную подобралась к «Вашингтону» в турнирной таблице Восточной конференции. Гонка за Президентским Кубком только начинается.

10. Ярославский «Локомотив» вплотную приблизился к тому, чтобы выбить ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина-2016/17.

Событие дня: Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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