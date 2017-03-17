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«Зенит» занимает 18-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-е

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские клубы завершили выступление в еврокубковом сезоне-2016/17.

Лучшим российским клубом в клубном рейтинге остается «Зенит» – 18-е место (в прошлом году – 15-е). «Ростов» пробился в топ-100. А «Краснодар» за сезон поднялся на 66-е место (был 87-м). Сильно отрицательная динамика у ЦСКА (минус 10 позиций за год). «Спартак» опустился на две строчки.

Клубный рейтинг

Указаны только те российские клубы, которые участвовали в нынешнем сезоне.

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