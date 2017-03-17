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«Ростов» стал лучшим российским клубом по набранным очкам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские клубы завершили выступление в еврокубковом сезоне-2016/17.

Отметим, что в этом сезоне Россия завоевала шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Наибольший вклад внес «Ростов», набравший 15 очков. Вторым идет «Зенит» – 12. У «Краснодара» – 11,5. Замыкают пятерку ЦСКА – 7 и «Спартак» – 0,5.

Результат «Ростова» – 15 очков – 18-й за всю историю выступления России в еврокубках. Больше набирали шесть клубов: «Зенит» (семь раз), ЦСКА (четыре раза) «Спартак» (два раза), «Рубин» (два раза), и по разу «Анжи» и «Динамо».

Топ-5 результатов
1. ЦСКА (2004/05) – 27 очков
2. «Зенит» (2007/08) – 23
3. ЦСКА (2009/10) – 20
4. «Зенит» (2013/14) – 20
5. «Зенит» (2014/15) – 20

18. «Ростов» (2016/17) – 15

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Михаил Борзыкин
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