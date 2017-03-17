Следующий еврокубковый сезон Россия начнет, опережая Португалию на 19 очков

Россия завершила выступление в еврокубковом сезоне-2016/17, в котором завоевала шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Португалию.

В следующем еврокубковом сезоне борьба с Португалией за шестое место продолжится. Отпадет коэффициент за розыгрыш-2012/13 – Россия потеряет 9.750 балла, а Португалия – 11.750. В результате чего на старте следующего сезона Россия будет иметь существенный задел. Отрыв от Португалии составляет 3.200 балла, то есть больше 19 очков (это почти 10 побед в основном раунде).

Напомним, что в следующем евросезоне Россия будет представлена пятью клубами, а Португалия – шестью.

В борьбу может вклиниться Бельгия, которая проводит сверхудачный сезон и догоняет Португалию (в расчетах следующего розыгрыша).