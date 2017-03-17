Погба получил травму в матче с «Ростовом»

Иван Данильянц: Это был еще один праздник для «Ростова» и для наших болельщиков

Тренер «Ростова» Иван Данильянц уверен в том, что его команда достойно сражалась с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.