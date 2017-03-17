Погба получил травму в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0).
Футболист был заменен в начале второго тайма на Маруана Феллайни из-за повреждения коленного сухожилия. Не дожидаясь окончания матча, Погба прошел медицинское обследование.
По словам главного тренера Жозе Моуринью, полузащитник пропустит ближайшие матчи клуба и сборной Франции.
В текущем сезоне 24-летний Погба сыграл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ростов - 1:0 (0:0)
Голы
Мата 70 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Блинд (Джонс, 64), Смоллинг, Рохо, Байи, Эррера, Погба (Феллайни, 48), Мхитарян, Валенсия, Мата, Ибрагимович
Ростов: Медведев, Кудряшов, Терентьев, Навас, Ерохин, Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Мевля, Байрамян (Киреев, 81), Полоз, Азмун (Бухаров, 61)
Предупреждения:
нет - Бухаров, 87
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция