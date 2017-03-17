Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Теперь на счету 25-летнего форварда 34 шайбы в сезоне. Еще по шайбе в матче на свой счет записали Скотти Апшолл и Зак Сэнфорд. У «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил Марк-Эдуард Власич.

После 70 матчей «Сан-Хосе» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, «Сент-Луис» расположился на седьмой строчке.