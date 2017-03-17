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Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Теперь на счету 25-летнего форварда 34 шайбы в сезоне. Еще по шайбе в матче на свой счет записали Скотти Апшолл и Зак Сэнфорд. У «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил Марк-Эдуард Власич.

После 70 матчей «Сан-Хосе» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, «Сент-Луис» расположился на седьмой строчке. 

Матч

Сан-Хосе - Сент-Луис - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Апшолл 16:40 (0:1). Власич (Кутюр, ДеМело), 17:45 (1:1). Z. Sanford (Баумистер, Барбашев), 25:49 (1:2). Тарасенко (Стеен, Петранжело), 48:34 (1:3). Тарасенко (Шварц, Парайко), 58:10 (1:4).

Место и дата

17 марта 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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