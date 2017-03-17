Вавринка вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарец Станислас Вавринка вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертьфинале швейцарец, посеянный на турнире под 3-м номером, обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Тенниситы провели на корте около 2,5 часов.
В полуфинале Вавринка сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 доллара
Мужчины
Четвертьфинал
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Тим Д. (Австрия) - 6:4, 4:6, 7:6
Место и дата
17 марта 05:00, , Онлайн-трансляция
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