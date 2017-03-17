Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто

26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.