Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.
В полуфинале они проиграли чешской паре Люси Градецка/Катерина Синякова со счетом 3:6, 3:6.
В финале чешки сыграют с парой Чань Юнянь (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Люси Градецка/Катерина Синякова (Чехия) - 3:6, 3:6
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