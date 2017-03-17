Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Жальгирис
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Анжи- : -Оренбург
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

В полуфинале они проиграли чешской паре Люси Градецка/Катерина Синякова со счетом 3:6, 3:6.  

В финале чешки сыграют с парой Чань Юнянь (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 6 814 635 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал 

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Люси Градецка/Катерина Синякова (Чехия) - 3:6, 3:6

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ибрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утраИбрагимович и Моуринью хвалят «Ростов», но Россия прощается с еврокубками. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-УэллсеРоссиянка Елена Веснина пробилась в финал турнира WTA, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.Гарбинье Мугуруса: Я нисколько не расстроена поражением от ПлишковойСедьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Каролиной Плишковой из Чехии (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)) в ¼ финала турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с МугурусойТретья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-УэллсеЧешка Каролина Плишкова станет соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-УэллсеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.Веснина, обыграв Кербер, вышла в поуфинал турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Винус УильямсРоссийская теннисистка Елена Веснина в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Анжелик Кербер: Не помню, когда в последний раз играла с ВеснинойВторая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над Полин Парментье из Франции (7:5, 3:6, 7:5) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе и высказалась о матче с Еленой Весниной.Веснина, обыграв Бабош, впервые вышла в четвертый круг турнира в Индиан-УэллсеРоссийская теннисистка Елена Веснина в рамках третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе нанесла поражение представительнице Венгрии Тимеи Бабош.WTA: Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификацииWTA (Женская теннисная ассоциация) выступила с разъяснениями в связи с предоставлением российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнире в Штутгарте.Гарбинье Мугуруса: Года два назад я бы не вытащила такой матчСедьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала матч с 17-летней американской теннисисткой Кайлой Дэй (3:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.Доминика Цибулкова: Плишкова подавала как животноеПятая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала матч третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Кристиной Плишковой (2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)), по ходу которого она отыграла матч-бол.Элина Свитолина: Я получаю удовольствие от того, что у меня сейчас естьДесятая ракетка мира Элина Свитолина после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Дарьей Гавриловой из Австралии (6:2, 6:1) высказалась о своей победной серии, которая теперь насчитывает 15 матчей.Каролина Плишкова: Чувствую больше давления из-за высокого посеваТретья ракетка мира Каролина Плишкова после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Ириной-Камелией Бегу из Румынии (6:4, 7:6 (7:2)) высказалась о том, как на ней сказывается высокий посев.Автобиография Шараповой выйдет в сентябреРоссийская теннисистка Мария Шарапова анонсировала выход автобиографии.Плишкова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-УэллсеЧешка Каролина Плишкова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-УэллсеМатч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой.Кузнецова победила Винчи на турнире в Индиан-УэллсеМатч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Светланой Кузнецовой и итальянкой Робертой Винчи завершился победой российской теннисистки в трех сетах. Итоговый счет матча – 6:2, 2:6, 6:1 в пользу Кузнецовой.Каролин Возняцки: Участие Шараповой на турнире в Штутгарте – неуважение к другим игрокамЭкс-первая ракетка мира Каролин Возняцки недоумевает по поводу будущего участия Марии Шараповой в турнире WTA в Штутгарте.
Футбол
Матье Вальбуэна: Пройдя «Рому» в Лиге Европы, «Лион» совершил нечто великое
Бокс
Геннадий Головкин: Я не хочу убить или уничтожить Джейкобса. Это соперник, которого я уважаю
Теннис
Веснина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Футбол
Иван Данильянц: Лидер «Ростова» Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень
все новости
Люси Градецка
Люси Градецкавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Катерина Синякова
Катерина Синяковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour