Виктор Классон: Нам надо было забить всего лишь один гол, но все с самого начала пошло против нас

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

- Игра у нас была неплохой, но нам не хватало последнего дюйма. Нам надо было забить всего лишь один гол, но все с самого начала пошло против нас. Нам надо было высоко прессинговать, играть в наш футбол. Я думаю, что до первого забитого мяча у нас было игровое преимущество. Мы не смогли забить и проиграли. Возможно соперник выглядел свежее нас. Мы хотели сыграть максимально успешно. Чтобы хорошо выступать сразу в нескольких турнирах надо больше проводить времени на поле. Повлияло ли на итог этого поединка судейство? Я никогда не критикую судей. Может быть судейство тоже было против нас, - цитирует Классона «Матч ТВ».

Футболисты «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступили на домашней арене испанской «Сельте». Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу галисийского клуба.

Таким образом, «Сельта» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Добавим, что первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.