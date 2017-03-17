Раджа Наингголан: Считаю позором, что мы не реализовали моменты в ворота «Лиона»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).

- Вы бы сказали, что «Рома» упустила слишком много шансов сегодня?

- Да, потому что у нас была возможность забить третий гол. Вспоминая наши моменты после матча, считаю, что это действительно позор, потому что мы могли бы забить необходимый гол.

- Вы опустошены от того, что произошло во втором тайме в «Лионе»?

- Да, потому что мы закончили платить цену за тот четвертый гол. Мы опустошены, но сегодня мы играли хорошо с самого начала и показали, как голодны до побед.

- Почему «Рома» делает немного меньше для победы в решающих играх?

- Вернемся к противостоянию с «Порту» - мы были превосходны в первом матче, и, несмотря на то, что остались вдесятером, мы удержали результат. Во втором матче мы имели возможность сравнять счеты даже с девятью игроками на поле. Так что я думаю, мы показали себя как команда, - приводит слова Наингголана официальный сайт «Ромы».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.