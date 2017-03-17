Раджа Наингголан: Считаю позором, что мы не реализовали моменты в ворота «Лиона»
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).
- Вы бы
сказали, что «Рома» упустила слишком много шансов сегодня?
- Да, потому что у нас была возможность забить третий гол. Вспоминая наши моменты после матча, считаю, что это действительно позор, потому что мы могли бы забить необходимый гол.
- Вы опустошены от того, что произошло во втором тайме в
«Лионе»?
- Да, потому что мы закончили платить цену за тот четвертый гол. Мы опустошены, но сегодня мы играли хорошо с самого начала и показали, как голодны до побед.
- Почему «Рома» делает немного меньше для победы в решающих играх?
- Вернемся к противостоянию с «Порту» - мы были превосходны в первом матче, и, несмотря на то, что остались вдесятером, мы удержали результат. Во втором матче мы имели возможность сравнять счеты даже с девятью игроками на поле. Так что я думаю, мы показали себя как команда, - приводит слова Наингголана официальный сайт «Ромы».
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.
Матч
Голы
Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).
Состав
Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко
Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения:
Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция