Стефан Эль-Шаарави: «Роме» нужно продолжать хорошо выступать в Серии А и попытаться помешать «Лацио»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).

- Я не думаю, что сегодня у нас могут быть какие-то сожаления, разве что о первом матче – нельзя было допускать четыре гола. Мы играли так, как мы хотели сегодня и единственное, чего не хватило, еще один гол.

Теперь нам нужно двигаться дальше, продолжать выступать хорошо в Серии А и попытаться помешать «Лацио», - приводит слова Эль-Шаарави официальный сайт «Ромы».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.