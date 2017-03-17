Стефан Эль-Шаарави: «Роме» нужно продолжать хорошо выступать в Серии А и попытаться помешать «Лацио»
Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился мнением о поражении римского клуба от «Лиона» по сумме двух матчей (4:5).
- Я
не думаю, что сегодня у нас могут быть какие-то сожаления, разве что о первом
матче – нельзя было допускать четыре гола. Мы играли так, как мы хотели сегодня
и единственное, чего не хватило, еще один гол.
Теперь нам нужно двигаться дальше, продолжать выступать хорошо в Серии А и попытаться помешать «Лацио», - приводит слова Эль-Шаарави официальный сайт «Ромы».
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Лион» со счетом 2:1, но не прошла в четвертьфинал за счет разницы мячей. Первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.
Матч
Голы
Дьякаби 16 (0:1). Строотман 18 (1:1). Тусар 60 (2:1 - автогол).
Состав
Рома: Алисон, Фасио, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Руй (Перотти, 76), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси (Тотти, 84), Салах, Джеко
Лион: Лопеш, Жалле, Морель, Дьякаби, Маммана (Янга-Мбива, 78), Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тусар, Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт (Фекир, 84)
Предупреждения:
Манолас, 21; Строотман, 39; Наингголан, 62; Перотти, 89 - Тусар, 28; Маммана, 70; Гоналонс, 85; Лопеш, 86
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция